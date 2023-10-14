Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı da yenilmiyor! Kadın Futbol Süper Ligi 7. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek ligde 6'da 6 yaptı.

ensonhaber.com Kadın Futbol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, Zenatha Coleman'ın 55. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. 1 maç eksiği bulunan Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 18’e yükseltti. Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi 3. hafta erteleme maçında 18 Ekim Çarşamba günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K’yı konuk edecek. Fenerbahçe, erkek futbolundaki başarısını kadın futboluna da taşıdı. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ligde oynadığı 6 maçı da kazandı. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın ligde aldığı sonuçlar: Fenerbahçe 1-0 Gaziantep Asya Hakkarigücü 0-5 Fenerbahçe Ereğlispor 1-3 Fenerbahçe Fenerbahçe 4-0 1207 Antalya ALG Spor 1-2 Fenerbahçe Fenerbahçe 1-0 Karagümrük