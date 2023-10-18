Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, FOMGET'e yenildi

AA & Ensonhaber
Kadınlar Futbol Süper Ligi 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan müsabakayı, konuk ekip 1-0 kazandı.
Mücadeleyi, Fenerbahçe Kulübü Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş da takip etti.
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe, ligdeki 8. hafta karşılaşmasında 21 Ekim Cumartesi günü Fatih Vatanspor'a konuk olacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise ligde üst üste 7. galibiyetine imza attı.
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