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    Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 12 koronavirüs vakası

    Fenerbahçe, Kadın Futbol Takımı'ndan 12 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 12:27
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    Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 12 koronavirüs vakası

    Fenerbahçe Spor Kulübü, Kadın Futbol Takımı'nda 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    12 KORONAVİRÜS VAKASI

    Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımızdan 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan futbolcularımızın izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı nda 12 koronavirüs vakası #1

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