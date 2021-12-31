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- Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 12 koronavirüs vakası
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 12 koronavirüs vakası
Fenerbahçe, Kadın Futbol Takımı'ndan 12 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.
- Haber Merkezi
- 31.12.2021 - 12:00
- Güncelleme : 31.12.2021 - 12:27
Fenerbahçe Spor Kulübü, Kadın Futbol Takımı'nda 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
12 KORONAVİRÜS VAKASI
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımızdan 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan futbolcularımızın izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.