Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda Gökhan Bozkaya dönemi başladı
AA

Futbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe'de, teknik direktörlük görevinde bir değişiklik yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yeni çalıştırıcısı Gökhan Bozkaya oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Serhat Deniz ile yolların ayrıldığı ve sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörünün Gökhan Bozkaya olduğu belirtildi.

Yeni Malatyaspor'da görev yaptı

Açıklamada, Bozkaya'nın 2000-2002 yıllarında formasını giydiği Fenerbahçe'de 2016-2019'da 21 yaş altı ve 2019-2021'de ise 19 yaş altı takımlarının teknik direktörlük görevini üstlendiği aktarıldı.

Gökhan Bozkaya'nın, son olarak geçen sezon Yeni Malatyaspor'da yardımcı antrenörlük yaptığı kaydedildi.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda Gökhan Bozkaya dönemi başladı