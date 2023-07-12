Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda Gökhan Bozkaya dönemi başladı Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Serhat Deniz'in yerine Gökhan Bozkaya getirildi.

AA

Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe'de, teknik direktörlük görevinde bir değişiklik yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yeni çalıştırıcısı Gökhan Bozkaya oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Serhat Deniz ile yolların ayrıldığı ve sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörünün Gökhan Bozkaya olduğu belirtildi.

Yeni Malatyaspor'da görev yaptı

Açıklamada, Bozkaya'nın 2000-2002 yıllarında formasını giydiği Fenerbahçe'de 2016-2019'da 21 yaş altı ve 2019-2021'de ise 19 yaş altı takımlarının teknik direktörlük görevini üstlendiği aktarıldı.

Gökhan Bozkaya'nın, son olarak geçen sezon Yeni Malatyaspor'da yardımcı antrenörlük yaptığı kaydedildi.