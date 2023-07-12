Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda Gökhan Bozkaya dönemi başladı

AA
Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe'de, teknik direktörlük görevinde bir değişiklik yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yeni çalıştırıcısı Gökhan Bozkaya oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Serhat Deniz ile yolların ayrıldığı ve sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörünün Gökhan Bozkaya olduğu belirtildi.
Yeni Malatyaspor'da görev yaptı
Açıklamada, Bozkaya'nın 2000-2002 yıllarında formasını giydiği Fenerbahçe'de 2016-2019'da 21 yaş altı ve 2019-2021'de ise 19 yaş altı takımlarının teknik direktörlük görevini üstlendiği aktarıldı.
Gökhan Bozkaya'nın, son olarak geçen sezon Yeni Malatyaspor'da yardımcı antrenörlük yaptığı kaydedildi.