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    Fenerbahçe, kadroyu Mesut'un üzerine kurguluyor

    Fenerbahçe, kadroyu Mesut'un üzerine kurguluyor

    Mesut Özil'in sakatlıktan dönmesinin ardından, Fenerbahçe'de yeni kadro sistemi için çalışmalar başladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 12:59
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    Süper Lig'de 7 maçı kalan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında hata yapmadan ilerlemek istiyor.

    Kalan haftalarda seri yakalamayı hedefleyen Fenerbahçe'de Mesut Özil'in sakatlığı tamamen geçti.

    ÖZİL’E GÖRE YENİ PLAN

    Son Gaziantep maçında orta sahada iyi bir uyum yakalayan teknik heyet, kalan haftalarda Özil'in de dahil olacağı bir plan kurmayı amaçlıyor.

    Mesut Özil'i Almanya, Real Madrid ve Arsenal'deki başarılı olduğu mevkiide görevlendirmek isteyen teknik heyet, formül arıyor.

    Fenerbahçe, kadroyu Mesut un üzerine kurguluyor #1

     

    MESUT’UN FORVETE DAHA YAKIN DURACAK

    Almanya Milli Takımı'nın her dönemini çok iyi takip eden Erdinç Sözer burada önemli rol oynuyor.

    Milliyet’in haberine göre, 4-3-1-2, 4-1-4-1, 4-2-3-1 ve 4-4-2 gibi sistemler masada duruyor. Mesut Özil'in forvete daha yakın durabileceği bir 4-4-1-1 üzerinde de hesaplar yapılıyor.

    Fenerbahçe, kadroyu Mesut un üzerine kurguluyor #2

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