Fenerbahçe, kadroyu Mesut'un üzerine kurguluyor

Mesut Özil'in sakatlıktan dönmesinin ardından, Fenerbahçe'de yeni kadro sistemi için çalışmalar başladı.

Süper Lig'de 7 maçı kalan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında hata yapmadan ilerlemek istiyor.

Kalan haftalarda seri yakalamayı hedefleyen Fenerbahçe'de Mesut Özil'in sakatlığı tamamen geçti.

ÖZİL’E GÖRE YENİ PLAN

Son Gaziantep maçında orta sahada iyi bir uyum yakalayan teknik heyet, kalan haftalarda Özil'in de dahil olacağı bir plan kurmayı amaçlıyor.

Mesut Özil'i Almanya, Real Madrid ve Arsenal'deki başarılı olduğu mevkiide görevlendirmek isteyen teknik heyet, formül arıyor.

MESUT’UN FORVETE DAHA YAKIN DURACAK

Almanya Milli Takımı'nın her dönemini çok iyi takip eden Erdinç Sözer burada önemli rol oynuyor.

Milliyet’in haberine göre, 4-3-1-2, 4-1-4-1, 4-2-3-1 ve 4-4-2 gibi sistemler masada duruyor. Mesut Özil'in forvete daha yakın durabileceği bir 4-4-1-1 üzerinde de hesaplar yapılıyor.