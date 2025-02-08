Fenerbahçe kafilesi, Antalya'da

İHA

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda yarın saat 16.00'da Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Alanya'ya ulaştı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 17.00'de hareket eden kafileyi, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Alanya Fenerbahçeliler Derneği yönetimi ve çok sayıda taraftarlar karşıladı.

FENERBAHÇE, OTELE HAREKET ETTİ

Taraftarların sevgi gösterisi ve tezahüratları eşliğinde takım otobüsün binen futbolcular, ardından Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti.