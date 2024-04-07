Fenerbahçe kafilesi Şanlıurfa'da

İHA
Fenerbahçe, Süper Kupa'da bugün saat 21.30'da Şanlıurfa'da Galatasaray ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler aldığı karar doğrultusunda müsabakada U19 takımıyla yer alacak. U19 takımı, İstanbul'dan özel uçakla Şanlıurfa GAP Havalimanı'na geldi.
Yönetim Şanlıurfa'ya geldi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de kafilede yer aldı.
Daha sonra sarı-lacivertli kafile otobüse binerek kent merkezine doğru hareket etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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