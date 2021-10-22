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    Fenerbahçe kalesini gole kapatamıyor

    Fenerbahçe kalesini gole kapatamıyor

    UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ile berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora sokan Fenerbahçe, son dönemde kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 10:32
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 10:48
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    Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalarak iki kulvarda da yara alan Fenerbahçe, son dönemde kalesini gole kapatamıyor.

    Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak ilk 3 haftada kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 6 mücadelenin hepsinde kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, söz konusu dönemde ise filelerinde toplam 9 gole engel olamadı.

    Fenerbahçe kalesini gole kapatamıyor #1

    AVRUPA LİGİ'NDE 3 MAÇTA 6 GOL

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grup aşamasında oynadığı her maçta kalesinde gol gördü. Kanarya, Eintracht Frankfurt'un 1, Royal Antwerp'in 2, Olympiacos'un ise 3 golüne engel olamadı.

    Öte yandan Altay Bayındır'ın da son maçlarda kalede güven vermemesi yedek kaleci Berke Özer'in kaleye geçme ihtimalini güçlendiriyor.

    Fenerbahçe kalesini gole kapatamıyor #2

    İşte Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa ligi gruplarında oynadığı maçlar:

    Süper Lig:

    Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe
    Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor
    Altay 0-2 Fenerbahçe
    Fenerbahçe 1-1 Sivasspor
    Başakşehir 2-0 Fenerbahçe
    Fenerbahçe 2-1 Giresunspor
    Hatayspor 1-2 Fenerbahçe
    Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa
    Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe

    UEFA Avrupa Ligi grup aşaması:

    Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe
    Fenerbahçe 0-3 Olympiacos
    Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp

    Fenerbahçe kalesini gole kapatamıyor #3

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