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- Fenerbahçe kalesini gole kapatamıyor
Fenerbahçe kalesini gole kapatamıyor
- Haber Merkezi
- 22.10.2021 - 10:32
- Güncelleme : 22.10.2021 - 10:48
Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalarak iki kulvarda da yara alan Fenerbahçe, son dönemde kalesini gole kapatamıyor.
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak ilk 3 haftada kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 6 mücadelenin hepsinde kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, söz konusu dönemde ise filelerinde toplam 9 gole engel olamadı.
AVRUPA LİGİ'NDE 3 MAÇTA 6 GOL
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grup aşamasında oynadığı her maçta kalesinde gol gördü. Kanarya, Eintracht Frankfurt'un 1, Royal Antwerp'in 2, Olympiacos'un ise 3 golüne engel olamadı.
Öte yandan Altay Bayındır'ın da son maçlarda kalede güven vermemesi yedek kaleci Berke Özer'in kaleye geçme ihtimalini güçlendiriyor.
İşte Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa ligi gruplarında oynadığı maçlar:
Süper Lig:
Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor
Altay 0-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Sivasspor
Başakşehir 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-1 Giresunspor
Hatayspor 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa
Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi grup aşaması:
Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-3 Olympiacos
Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp