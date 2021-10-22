Fenerbahçe kalesini gole kapatamıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ile berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora sokan Fenerbahçe, son dönemde kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalarak iki kulvarda da yara alan Fenerbahçe, son dönemde kalesini gole kapatamıyor.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak ilk 3 haftada kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 6 mücadelenin hepsinde kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, söz konusu dönemde ise filelerinde toplam 9 gole engel olamadı.





AVRUPA LİGİ'NDE 3 MAÇTA 6 GOL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grup aşamasında oynadığı her maçta kalesinde gol gördü. Kanarya, Eintracht Frankfurt'un 1, Royal Antwerp'in 2, Olympiacos'un ise 3 golüne engel olamadı.

Öte yandan Altay Bayındır'ın da son maçlarda kalede güven vermemesi yedek kaleci Berke Özer'in kaleye geçme ihtimalini güçlendiriyor.





İşte Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa ligi gruplarında oynadığı maçlar:

Süper Lig:

Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor

Altay 0-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-1 Sivasspor

Başakşehir 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-1 Giresunspor

Hatayspor 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa

Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması:

Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-3 Olympiacos

Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp



