Fenerbahçe kaleye adeta duvar ördü! 5 maçta sadece 2 gol... Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü transferleri sonrası savunma hattını iyice sağlama aldı. Sarı-lacivertliler, yeni savunma hattıyla çıktığı 5 resmi maçta 2 gol yedi.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, savunma hattını geliştirerek büyük bir başarıya da imza attı.

Kadrosunda Serdar Aziz, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku gibi savunma oyuncuları bulunan yan mevkisi stoper olan Jayden Oosterwolde ile de rotasyon yapma şansı olan sarı-lacivertliler Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü gibi iki önemli ismi de kadrosuna katmıştı.

Sadece 2 gol yediler

Fenerbahçe, yeni savunma hattıyla çıktığı 5 resmi müsabakada kalesinde sadece 2 gol gördü.

Bu iki gol de duran toptan geldi. Biri Samsunspor maçında Dominik Livakovic'in serbest vuruşta içeriden çevirdiği top olurken, diğeri ise Tolga Ciğerci'nin Ankaragücü formasıyla penaltıdan kaydettiği gol oldu.

Atak organizasyonlarında gol yenmedi

Yeni savunma oyuncularıyla Fenerbahçe, atak organizasyonundan kalesinde henüz gol görmedi.