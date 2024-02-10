Fenerbahçe kaleye adeta duvar ördü! 5 maçta sadece 2 gol...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, savunma hattını geliştirerek büyük bir başarıya da imza attı.
Kadrosunda Serdar Aziz, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku gibi savunma oyuncuları bulunan yan mevkisi stoper olan Jayden Oosterwolde ile de rotasyon yapma şansı olan sarı-lacivertliler Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü gibi iki önemli ismi de kadrosuna katmıştı.
Sadece 2 gol yediler
Fenerbahçe, yeni savunma hattıyla çıktığı 5 resmi müsabakada kalesinde sadece 2 gol gördü.
Bu iki gol de duran toptan geldi. Biri Samsunspor maçında Dominik Livakovic'in serbest vuruşta içeriden çevirdiği top olurken, diğeri ise Tolga Ciğerci'nin Ankaragücü formasıyla penaltıdan kaydettiği gol oldu.
Atak organizasyonlarında gol yenmedi
Yeni savunma oyuncularıyla Fenerbahçe, atak organizasyonundan kalesinde henüz gol görmedi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış