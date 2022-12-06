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    Fenerbahçe, kamp için Antalya'ya gitti

    Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle ara verdiği Süper Lig çalışmalarını sürdürmek için Antalya'da kampa girdi.
    • 06.12.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 17:06
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    Fenerbahçe, kamp için Antalya'ya gitti

    Fenerbahçe Futbol Takımı, Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada kamp yapmak için Antalya'ya geldi.

    Taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu

    Uçakla kente gelen sarı-lacivertli kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

    Fenerbahçe kafilesi, daha sonra Belek'teki kamp yapacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

    Fenerbahçe Futbol Takımı, kamp için Antalya'ya geldi İZLE

    Fenerbahçe, kamp için Antalya ya gitti #1

    Fenerbahçe, kamp için Antalya ya gitti #2

    Fenerbahçe, kamp için Antalya ya gitti #3

    Fenerbahçe, kamp için Antalya ya gitti #4

    Fenerbahçe, kamp için Antalya ya gitti #5

    Fenerbahçe, kamp için Antalya ya gitti #6


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