Fenerbahçe, kamp için Antalya'ya gitti

Fenerbahçe, kamp için Antalya'ya gitti

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle ara verdiği Süper Lig çalışmalarını sürdürmek için Antalya'da kampa girdi.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada kamp yapmak için Antalya'ya geldi.

Taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu

Uçakla kente gelen sarı-lacivertli kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra Belek'teki kamp yapacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, kamp için Antalya'ya geldi İZLE