Fenerbahçe, kar yağışı altında çalıştı

Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yoğun kar yağışı altında antrenman yaptı. Futbolcuların idmandaki neşeli tavırları dikkat çekti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta maçında 13 Mart Pazar günü deplasmanda, Alanyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını, sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Hücum varyasyonlarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

KARIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Enner Valencia bireysel çalışmalar eşliğinde idmanı tamamlarken; Ferdi Kadıoğlu’nun tedavisine devam edildi.

Öte yandan futbolcular yağan karın tadını doyasıya yaşadı. İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan'ın çocuklar gibi eğlenmesi de sosyal medyayı salladı.