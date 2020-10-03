Dolar
7.758
0.1549%
Euro
9.0966
-0.012%
Altın
1899.31
-0.3551%
Borsa
1145.03
0.1329%
G. Altın
473.869
-0.1348%
Bitcoin
82460.13
-0.2276%
25ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 25 C

    Fenerbahçe-Karagümrük - CANLI SKOR

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 18:47
    • Güncelleme : 03.10.2020 - 18:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    CANLI SKOR İÇİN SIK SIK YENİLEYİNİZ...

    16' Fenerbahçe'de Gustavo'nun sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Balkovec uzaklaştırdı.

    8' Fenerbahçe'de Sosa'nın Samatta'ya doğru attığı uzun pası kaleci Viviano kontrol etti.

    4' Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Lemos'un kafa vuruşu direkten döndü.

    2' Sarı-lacivertliler köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Ardından Sosa'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

    1' Maç başladı.

    Geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, 3 puan parolasıyla sahaya çıktı.

    Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetirken karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.

    11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Sosa, Ozan, Luiz Gustavo, Valencia, Thiam, Samatta

    Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir