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Fenerbahçe-Karagümrük - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 03.10.2020 - 18:47
- Güncelleme : 03.10.2020 - 18:47
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16' Fenerbahçe'de Gustavo'nun sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Balkovec uzaklaştırdı.
8' Fenerbahçe'de Sosa'nın Samatta'ya doğru attığı uzun pası kaleci Viviano kontrol etti.
4' Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Lemos'un kafa vuruşu direkten döndü.
2' Sarı-lacivertliler köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Ardından Sosa'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta gitti.
1' Maç başladı.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, 3 puan parolasıyla sahaya çıktı.
Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetirken karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.
11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Sosa, Ozan, Luiz Gustavo, Valencia, Thiam, Samatta
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech