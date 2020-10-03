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    Fenerbahçe-Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 08:39
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    Fenerbahçe-Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

    Geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor.

    Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetirken karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

    Fenerbahçe geride kalan 3 maçta 5 puan toplarken Karagümrük ise 7 puanla ve averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturuyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Jose Sosa, Thiam, Valencia, Samatta

    Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Ndao, Ramazan Civelek, Darri, Mevlüt Erdinç

    Fenerbahçe-Karagümrük maçının muhtemel 11 leri #1

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