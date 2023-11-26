Fenerbahçe - Karagümrük maçının muhtemel 11'leri
ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, averaj üstünlüğüyle Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

Ligde son 2 maçta önce Trabzonspor'a sahasında 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, ardından Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Üst üste 10 galibiyetin ardından 2 haftayı 3 puan alamadan tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Samet, Oostervolde, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, İrfan Can, Dusan Tadic, Dzeko.

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Feghouli, Nazım, Eysseric, Rohden, Can, Güven.