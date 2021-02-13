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    Fenerbahçe, Karagümrük'ü 2 golle mağlup etti

    Fenerbahçe, Karagümrük'ü 2 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazanırken goller Thiam ve Valencia'dan geldi. Ev sahibinin tek golünü Borini attı.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2021 - 20:56
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 21:01
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    Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Vefa Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

    GOLLER THIAM VE VALENCIA'DAN

    Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 19. dakikada Thiam ve 53. dakikada Valencia'dan geldi. Karagümrük'ün tek sayısını ise 67. dakikada Borini kaydetti.

    Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 51'e yükselterek zirve yarışında hata yapmadı. 4 maç sonra yenilen Karagümrük ise 37 puanda kaldı.

    Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe ile karşılaşacakken, Karagümrük ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

    Fenerbahçe, Karagümrük ü 2 golle mağlup etti #1

    KARAGÜMRÜK'ÜN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

    2-0 sonrasında daha etkili bir oyun oynamaya başlayan ve Borini ile farkı 1'e indirdikten sonra da baskısını hissettiren Karagümrük'ün 74. dakikada attığı gol VAR ile iptal edildi.

    Savunma arkasına gönderilen pasla ceza alanında topla buluşan Sobiech'in vuruşunda Altay topu çıkardı devamında Bertolacci topu ağlara gönderdi ve sevinç yaşadı. VAR incelemesi sonrası Halis Özkahya, Sobiech'in pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret etti ve gol iptal edildi.

    Fenerbahçe, Karagümrük ü 2 golle mağlup etti #2

    Fenerbahçe, Karagümrük ü 2 golle mağlup etti #3

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