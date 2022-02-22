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    Fenerbahçe kariyer sitesine iş ilanı verdi

    Fenerbahçe Spor Kulübü, kariyer sitesi üzerinden veri analisti aradığını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 16:52
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    Fenerbahçe kariyer sitesine iş ilanı verdi

    Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken, 3 büyükler şampiyonluk yolunda bir hayli yara aldı.

    Ali Koç yönetimiyle Fenerbahçe de başarısızlığıyla bir hayli eleştiriliyor.

    Sarı-lacivertliler, bu durum içerisinde çok tartışılacak bir hamle yaptı. Fenerbahçe, kariyer sitesinde veri analisti aradığını duyurdu.

    Fenerbahçe kariyer sitesine iş ilanı verdi #1

    FUTBOL TAKIMINDA ÇALIŞACAK

    Yapılan paylaşımda veri analizcisinin futbol takımında çalışacağı belirtildi.

    Sosyal medyada taraftarlarca paylaşılan iş ilanı bir hayli eleştiri aldı.

    ARANAN ÖZELLİKLER

    Sarı-lacivertlilerin aradığı yetkinlikler ise şöyle:

    • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Mühendislik, Matematik, İstatistik vb.)
    • İyi seviyede İngilizce bilen
    • Tercihen ilgili alanda deneyimli
    • İleri düzeyde MS Office kullanabilen
    • Analitik düşünebilen ve problem çözme becerisi yüksek
    • Sorumluluk sahibi ve takım oyuncusu
    • Katma değerli iş üretebilen
    • Veri analizi ve istatistiksel model yaratma becerisine sahip
    • Data raporlarını grafikler ve çizelgeler ile görselleştirebilmek
    • Tercihen futbol sektöründe / futbol datası üzerine çalışmış
    • Erkek adaylar için askerlik görevinden muaf / tamamlamış
    • Sarı Lacivert renklere gönül vermiş olmak

    Fenerbahçe kariyer sitesine iş ilanı verdi #2


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