Fenerbahçe kariyer sitesine iş ilanı verdi

Fenerbahçe Spor Kulübü, kariyer sitesi üzerinden veri analisti aradığını paylaştı.

Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken, 3 büyükler şampiyonluk yolunda bir hayli yara aldı.

Ali Koç yönetimiyle Fenerbahçe de başarısızlığıyla bir hayli eleştiriliyor.

Sarı-lacivertliler, bu durum içerisinde çok tartışılacak bir hamle yaptı. Fenerbahçe, kariyer sitesinde veri analisti aradığını duyurdu.

FUTBOL TAKIMINDA ÇALIŞACAK

Yapılan paylaşımda veri analizcisinin futbol takımında çalışacağı belirtildi.

Sosyal medyada taraftarlarca paylaşılan iş ilanı bir hayli eleştiri aldı.

ARANAN ÖZELLİKLER

Sarı-lacivertlilerin aradığı yetkinlikler ise şöyle: