- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe kariyer sitesine iş ilanı verdi
Fenerbahçe kariyer sitesine iş ilanı verdi
Fenerbahçe Spor Kulübü, kariyer sitesi üzerinden veri analisti aradığını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 22.02.2022 - 16:50
- Güncelleme : 22.02.2022 - 16:52
Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken, 3 büyükler şampiyonluk yolunda bir hayli yara aldı.
Ali Koç yönetimiyle Fenerbahçe de başarısızlığıyla bir hayli eleştiriliyor.
Sarı-lacivertliler, bu durum içerisinde çok tartışılacak bir hamle yaptı. Fenerbahçe, kariyer sitesinde veri analisti aradığını duyurdu.
FUTBOL TAKIMINDA ÇALIŞACAK
Yapılan paylaşımda veri analizcisinin futbol takımında çalışacağı belirtildi.
Sosyal medyada taraftarlarca paylaşılan iş ilanı bir hayli eleştiri aldı.
ARANAN ÖZELLİKLER
Sarı-lacivertlilerin aradığı yetkinlikler ise şöyle:
- Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Mühendislik, Matematik, İstatistik vb.)
- İyi seviyede İngilizce bilen
- Tercihen ilgili alanda deneyimli
- İleri düzeyde MS Office kullanabilen
- Analitik düşünebilen ve problem çözme becerisi yüksek
- Sorumluluk sahibi ve takım oyuncusu
- Katma değerli iş üretebilen
- Veri analizi ve istatistiksel model yaratma becerisine sahip
- Data raporlarını grafikler ve çizelgeler ile görselleştirebilmek
- Tercihen futbol sektöründe / futbol datası üzerine çalışmış
- Erkek adaylar için askerlik görevinden muaf / tamamlamış
- Sarı Lacivert renklere gönül vermiş olmak