Fenerbahçe, Karşıyaka'yı devirdi

Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 101-90'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe, 25 puanla liderliğini korudu.
SKOR DAĞILIMI
Karşıyaka: Kenan Sipahi 3, Ozan Yılmaz, Russell 40, Hakan Sayılı 6, Efe Ergi Tırpancı 3, Thomas Akyazılı 5, Mehmet Efe Demirel 3, McDermott 13, Mert Celep, Muhsin Yaşar 17
Fenerbahçe: Mays 8, Colson 11, Hall 13, Melli 11, Sertaç Şanlı 5, James Metecan Birsen 5, Melih Mahmutoğlu 17, Tarık Biberoviç 6, Birch 5, Mert Emre Ekşioğlu, Hayes 13, Guduric 7
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