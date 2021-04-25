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    Fenerbahçe-Kasımpaşa - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2021 - 20:29
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 20:43
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    11' Fenerbahçe'de Ozan'ın ceza sahasındaki şutunu savunma çizgiden çıkardı.

    9' Valencia'nın ceza sahasındaki şutunu kaleci Ertuğrul kurtardı.

    5' Kasımpaşa'nın etkili atağında Thelin'in kafa vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

    Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başladı. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Valencia

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

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