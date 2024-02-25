Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonunu hakemler değerlendirdi Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçına, son dakikada verilen tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu. Bein Trio ekibi ise bu pozisyonu yorumladı.

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Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmadaki pozisyonları Bein Trio ekibi değerlendirdi.

Maça damga vuran pozisyon Fenerbahçe'nin 90+6'da kazandığı penaltıydı.

İşte Trio ekibinin o penaltıya yorumu...

"Topun kırılması var"

Bahattin Duran: "Top sol eline dokundu diye düşünüyorum. Topun kırılması var, net. Yunus Emre'nin parmaklarına top değiyor."

Fenerbahçe lehine verilen penaltıda VAR müdahalesi doğru mu, Yunus Emre elle müdahale etti mi?

Bülent Yıldırım: "Top kırılıyor, topu neyin kırdığını bulmaya çalışıyoruz. Oynadıysa koluyla oynadı."

"Ben net penaltı diyemem"

Bahattin Duran: "Bir VAR odasındaki hakemin, hakeme gösterebileceği en yanlış açı bu. Bana bu yapışık elle gösterirsen penaltı derim. Salı günü kayıtları merakla bekliyorum. Bu pozisyonun normal çekimde oynatılması lazım. Hiç normal çekimde oynatılmadı. Sol elinin parmaklarına, kemiklerine değiyor diye hissediyorum. Ancak, hissediyorum, ispat edemem. Top açık kola gelseydi, Çağlar itiraz etmez miydi? Çağlar yardımcıya dönüp korner diyor. Bu pozisyon korner. VAR müdahalesi yanlış. Ben net penaltı diyemem. İspat edecek bir şeyim yok. Hislerim sol eline geldiğini düşündürüyor."

"VAR müdahalesi yanlış"

Deniz Çoban: "VAR hakemi, sol elindeki yumruğuna değiyor diye gösteriyor. Bu kadar mikrocerrahi, 9 tane açı, burada ne var, nasıl dediğimiz bir yerde VAR'ın karışması asla kabul edilebilir değil. VAR müdahalesi yanlış. Ele temas ediyorsa bile top, oyuncunun doğal konumda olup olmadığı izafi. Subjektif. VAR müdahalesi yanlış. Hakem gelip izledikten sonra penaltı demiş. Onun yorumunu da hakem yapmış. Doğru diyemeyeceğim, o da yanlış. VAR hangi açıdan sol ele geldiğini ispat ediyor, anlayamadım. Hareket halinde topun ele geldiği belli olmuyor. Bu VAR'ın müdahale konusu olamaz."

"Fotoğrafla penaltı dersiniz"

Bülent Yıldırım: "Bu topun bir yerden kırıldığı muhakkak. Fotoğrafla penaltı dersiniz. Bu top bir yerden kırıldı, saçtan mı, sol el parmaktan mı, sağ kola mı sürttü. Ben ispat edemiyorum. Sahadaki hakem karar vermeli. Gösterdiği açı seçimi baştan sona yanlış. Herkes kendi liginde video hakemlik yapsın kardeşim. Bu kaçıncı vukuatı! TFF falan dayanmaz bu arkadaşlara, samimi söylüyorum."