Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına devam etti.

İHA

Fenerbahçe, 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı Süper Lig 5. hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, milli arada iki günlük iznin ardından Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)