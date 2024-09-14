Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını noktaladı.

İHA

Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahaya geçen oyuncular; ısınma, çabukluk ve pas hareketleri yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

FENERBAHÇE, KASIMPAŞA'YA KONUK OLACAK

Sarı-lacivertliler, yarın saat 17.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa’ya konuk olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)