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Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
- Haber Merkezi
- 25.04.2021 - 19:22
- Güncelleme : 25.04.2021 - 19:34
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Valencia
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin