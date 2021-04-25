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    Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2021 - 19:22
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 19:34
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    Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

    Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Valencia

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

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