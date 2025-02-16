Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi ise Polonyalı Daniel Stefanski oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Levent, Amrabat, Mert Hakan, Fred, Oğuz, Tadic, Talisca, En-Nesyri

Kasımpaşa: Giannotis, Rodrigues, Yasin, Opoku, Piatkowski, Winck, Cafu, Hajradinovic, Ben Ouanes, Fall, Da Costa