Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko
Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, M.Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Nuno Da Costa
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