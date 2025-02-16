Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Amrabat, Levent, Oğuz, Mert Hakan, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri

Kasımpaşa: Sinan Bolat, Winck, Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Ben Ouannes, Nuno Da Costa

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor