Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya karşı son 9 maçta galip geldi

İHA
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 3 puana uzandı.
Bu sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 2-0 yenen Fenerbahçe, bugünkü galibiyetle birlikte bu seriyi ligde 7 maça taşıdı.
Fenerbahçe, son olarak 2020'de yenildi
2020-2021 sezonu Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda lacivert-beyazlılara üstünlük kuran Fenerbahçe, İstanbul ekibine karşı 9 maçlık galibiyet serisi elde ederken, bu süreçte 30 gol üretti.
Kasımpaşa, Fenerbahçe’yi son olarak Haziran 2020'de sahasında 2-0 mağlup etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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