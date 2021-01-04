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    Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3 golle yendi

    Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3 golle yendi

    Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilerin golleri Thiam (2) ve Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 20:54
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 20:58
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    Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı.

    THIAM ŞOV YAPTI

    Fenerbahçe adına ilk yarıda golleri 14 ve 45+1. dakikalarda Mame Thiam attı. Mame Thiam'ın gollerinde asisti yapan isimse Dimitris Pelkas oldu. Ferdi Kadıoğlu, 86. dakikada aşırtma golüyle maçın skorunu belirledi.

    Fenerbahçe, Kasımpaşa yı 3 golle yendi #1

    Fenerbahçe, üst üste ikinci galibiyetini alarak 30 puana yükseldi. Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı ve 19 puanda kaldı.

    Sarı-lacivertli ekip, sıradaki lig maçında 7 Ocak Perşembe günü Alanyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise bir sonraki maçını 11 Ocak Pazartesi günü Alanyaspor ile oynayacak.

    Fenerbahçe, Kasımpaşa yı 3 golle yendi #2

    THIAM ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNADI

    Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mame Thiam, eski takımına karşı ilk kez forma giydi. Senegalli oyuncu, geçen sezon sık sık santrforda görev yaptığı Kasımpaşa'ya karşı bu kez aynı pozisyonda Fenerbahçe formasıyla oynadı.

    Fenerbahçe, Kasımpaşa yı 3 golle yendi #3

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