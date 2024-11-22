AA & Ensonhaber
Fenerbahçe kafilesi, Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak Kayserispor karşılaşması için uçakla Kayseri’ye iniş yaptı.
Sarı-lacivertli ekip, Kayseri Havalimanı’nda coşkulu tezahüratlarla kendilerini karşılayan taraftarlarla buluştu. Yoğun ilgiyle karşılanan takım, ardından otobüsle konaklayacakları otele doğru hareket etti.
TARAFTARLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER
Teknik direktör Jose Mourinho ve yıldız oyuncu İrfan Can Kahveci, otel önünde kendilerini bekleyen taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarların fotoğraf taleplerini geri çevirmeyen ikili, forma imzalayarak hayranlarının gönlünü kazandı.
Kayserispor ve Fenerbahçe arasındaki zorlu mücadele, yarın saat 16.00’da RGH EnerTürk Enerji Stadı’nda başlayacak.
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