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    Fenerbahçe-Kayserispor - CANLI SKOR

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 18:57
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 19:21
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    21' Caner'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği top savunmadan sekerek kornere gitti.

    20' Gol... Fenerbahçe 1-0 Kayserispor (Thiam)

    10' Avramovski'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Szalai'nin yükselttiği topa Altay sahip oldu.

    6' Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Nazım'ın pasında çaprazda topla buluşan Samatta vurdu Doğan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

    2' Valencia'nın şutu kaleci Doğan'da kaldı.

    1' Maç başladı.

    Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında puan kaybeden Fenerbahçe, rakiplerinin kazandığı haftada Kayserispor'u yenip yeniden çıkışa geçmek istiyor.

    Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor . Mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta

    Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Campanharo, Avramovski, Lennon, Henrique, Kanga

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