Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

İDMANDAN NOTLAR

Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman pas organizasyonlarıyla devam etti.

Futbolcular dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel programlarla günü tamamladı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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Emre Çalışkan
Editor