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    Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'de karşılaşmaların heyecanı 12. haftayla devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe, Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2021 - 12:04
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 12:05
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    Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'de aldığı mağlubiyetlerle taraftarını üzen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldiği Royal Antwerp'i 3-0 ile geçti.

    İyi bir oyunla yeniden seyircisini memnun eden Kanarya, Süper Lig'de de başarılı bir grafik yakalamak istiyor.

    Vitor Pereira'nın öğrencileri Kayserispor maçından 3 puan alarak, lider Trabzonspor'la arasındaki farkı kapatmanın hesabını yapıyor.

    Takımını desteklemek isteyen taraftarlar ise maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapmaya başladı.

    Futbolseverler, "Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe - Kayserispor maçı 7 Kasım Pazar günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak.

    Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat 19:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

    Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

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