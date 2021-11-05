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Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de karşılaşmaların heyecanı 12. haftayla devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe, Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?