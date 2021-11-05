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Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 05.11.2021 - 12:04
- Güncelleme : 05.11.2021 - 12:05
Süper Lig'de aldığı mağlubiyetlerle taraftarını üzen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldiği Royal Antwerp'i 3-0 ile geçti.
İyi bir oyunla yeniden seyircisini memnun eden Kanarya, Süper Lig'de de başarılı bir grafik yakalamak istiyor.
Vitor Pereira'nın öğrencileri Kayserispor maçından 3 puan alarak, lider Trabzonspor'la arasındaki farkı kapatmanın hesabını yapıyor.
Takımını desteklemek isteyen taraftarlar ise maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapmaya başladı.
Futbolseverler, "Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Kayserispor maçı 7 Kasım Pazar günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak.
Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat 19:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.