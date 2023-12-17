Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazırlanıyor Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Hazırlıklar yarın da devam edecek

Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman, pas antrenmanı ve taktik çalışmayla devam etti. İdman, bireysel antrenmanla tamamlandı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)