Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe, ligde oynayacağı Kayserispor maçı için çalışmalara başladı.

AA

Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

İdman bireysel organizasyonla sona erdi

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçların ardından yapılan bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)