Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

DHA

Fenerbahçe, Süper Lig’in 13’üncü haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dayanıklılık koşularıyla sürdürdükleri antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Sarı-lacivertli ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.