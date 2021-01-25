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Fenerbahçe-Kayserispor maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
- Haber Merkezi
- 25.01.2021 - 17:48
- Güncelleme : 25.01.2021 - 18:57
Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında puan kaybeden Fenerbahçe, rakiplerinin kazandığı haftada Kayserispor'u yenip yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı olacak. Mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Campanharo, Avramovski, Lennon, Henrique, Kanga