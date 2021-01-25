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    Fenerbahçe-Kayserispor maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 18:57
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    Fenerbahçe-Kayserispor maçının ilk 11'leri

    Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında puan kaybeden Fenerbahçe, rakiplerinin kazandığı haftada Kayserispor'u yenip yeniden çıkışa geçmek istiyor.

    Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı olacak. Mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta

    Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Campanharo, Avramovski, Lennon, Henrique, Kanga

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