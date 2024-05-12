Fenerbahçe - Kayserispor maçının ilk 11'leri

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u konuk edecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Djiku, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi
Kayserispor: Bilal, Carole, Kolovetsios, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Shukurov, Kartal Kayra, Bourabia, Mane, Boa Morte, Cardoso
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