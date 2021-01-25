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    Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 08:35
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    Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

    Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında puan kaybeden Fenerbahçe, rakiplerinin kazandığı haftada Kayserispor'u yenip yeniden çıkışa geçmek istiyor.

    Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı olacak. Mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.

    İKİ TAKIMI EKSİKLERİ

    Sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Tisserand ile sezonu kapatan Diego Perotti forma giyemeyecek. Tisserand'ın yokluğunda yeni transfer Szalai'nin maç kadrosunda olması bekleniyor.

    Son dönemde çıkışa geçen ve son 4 haftada topladığı 9 puanla küme düşme potasının dışına çıkan Kayserispor'da ise sakatlığı nedeniyle sahalardan 6 hafta uzak kalacağı açıklanan Rumen forvet Alibec ile kaleci Lung ve İlhan Depe karşılaşmada forma giyemeyecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Lemos, Sadık, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Samatta, Thiam

    Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Dimitrios, Aziz Behich, Campanharo, Daniel, Attamah, Aaron, Henrique, Kanga

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