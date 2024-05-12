Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u konuk edecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko
Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Kartal Kayra, Shukurov, Boa Morte, Bourabia, Cardoso, Nazon
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