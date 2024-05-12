Fenerbahçe - Kayserispor maçının VAR koltuğunda Claudio Pereira oturacak

İHA
Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor, bugün saat 19.00'da Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Bu müsabakada hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Candaş Elbil yapacak.
Karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.
VAR hakemi Claudio Pereira
Mücadelede VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Claudio Pereira oturacak.
AVAR'da da Arda Kardeşler, Murat Tuğberk Curbay ve Onur Özütoprak görev yapacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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