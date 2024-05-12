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Fenerbahçe - Kayserispor maçının VAR koltuğunda Claudio Pereira oturacak

Fenerbahçe - Kayserispor maçının VAR koltuğunda Claudio Pereira oturacak Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Kayserispor maçının VAR hakemi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Claudio Pereira oldu.