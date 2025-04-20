Fenerbahçe-Kayserispor: Muhtemel 11'ler

Haber Merkezi
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile sahasında karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DEN 15 MAÇLIK YENİLMEME SERİSİ
Ligde 15 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 3 puanı hedefliyor.
Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 22 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, haftaya 71 puanla 2. sırada girdi.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Saint-Maximin, En-Nesyri.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Baran Ali, Karimi, Ramazan, Mehmet Eray, Carlos Mane, Nazon.
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