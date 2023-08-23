Fenerbahçe, Kayserispor'a haciz gönderdi iddiaları: İlk ağızdan yalanlama geldi

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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Fenerbahçe'nin kulübe haciz gönderdiği iddilarıyla ilgili açıklama yaptı.

Çamlı, söz konusu haciz iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ali Çamlı'nın sözleri şu şekilde:

Bu haciz haberini önüme getirdiler, güldüm. Ali Koç'la Kulüpler Birliği toplantısında beraberdik. Böyle bir şeyin Ali Koç ve kulübümüzün arasında olmasının imkanı yok. Taraftarları birbirine kinlendirmesinler. Thiam'dan dolayı bir borcumuz var doğru; yapılandırıp ödüyoruz...