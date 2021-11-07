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    Fenerbahçe, Kayserispor'la berabere kaldı

    Fenerbahçe, Kayserispor'la berabere kaldı

    Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserisporla 2-2 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2021 - 21:01
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 21:26
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    Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırladı.

    İki takım da ilk yarıya tempolu başladı. Rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üreten sarı-lacivertliler istediği golü bulamadı.

    Kayserispor'da 39. dakikada sahneye çıkan Kolovetsios, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe soyunma odasın 1-0 geride gitti.

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    FENERBAHÇE 1 PUANI SON DAKİKADA ALDI

    İkinci yarıda da iki takım aynı istekli performansı gösterdi. Fenerbahçe, maçın tamamında 4 kere direkleri geçemedi.

    Maçın 61. dakikasında Gavranovic, Kayserispor'un ikinci golünü kaydederek takımına rahat bir nefes aldırdı.

    85. dakikada Fenerbahçe'de Zajc topu ağlara gönderdi ve farkı bire indirdi.

    90+6'da penaltı kazanan Fenerbahçe'de Mesut Özil, topu ağlara gönderdi ve sarı-lacivertliler 1 puanı son dakikada aldı.

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