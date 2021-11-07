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- Fenerbahçe, Kayserispor'la berabere kaldı
Fenerbahçe, Kayserispor'la berabere kaldı
- Haber Merkezi
- 07.11.2021 - 21:01
- Güncelleme : 07.11.2021 - 21:26
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırladı.
İki takım da ilk yarıya tempolu başladı. Rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üreten sarı-lacivertliler istediği golü bulamadı.
Kayserispor'da 39. dakikada sahneye çıkan Kolovetsios, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe soyunma odasın 1-0 geride gitti.
FENERBAHÇE 1 PUANI SON DAKİKADA ALDI
İkinci yarıda da iki takım aynı istekli performansı gösterdi. Fenerbahçe, maçın tamamında 4 kere direkleri geçemedi.
Maçın 61. dakikasında Gavranovic, Kayserispor'un ikinci golünü kaydederek takımına rahat bir nefes aldırdı.
85. dakikada Fenerbahçe'de Zajc topu ağlara gönderdi ve farkı bire indirdi.
90+6'da penaltı kazanan Fenerbahçe'de Mesut Özil, topu ağlara gönderdi ve sarı-lacivertliler 1 puanı son dakikada aldı.