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    Fenerbahçe, Kayserispor'u rahat yendi

    Fenerbahçe, Kayserispor'u rahat yendi

    Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor'u evinde 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilerin golleri Thiam, Samatta ve Cisse'den geldi.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 20:51
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 20:57
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    Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı.

    Fenerbahçe, Kayserispor u rahat yendi #1

    GOLLER GOLCÜLERDEN

    Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Pelkas'ın asistiyle Thiam, 51. dakikada Thiam'ın asistiyle Samatta ve 86. dakikada Ademi'nin asistiyle Papiss Cisse attı.

    Sahasındaki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Fenerbahçe, ligin ilk devresini 42 puanla ilk sıradaki Beşiktaş'ın 2 puan arkasında bitirdi. Kayserispor ise 19 puanda kaldı.

    Fenerbahçe, bir sonraki maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

    Fenerbahçe, Kayserispor u rahat yendi #2

    Fenerbahçe, Kayserispor u rahat yendi #3

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