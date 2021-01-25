Fenerbahçe, Kayserispor'u rahat yendi

Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor'u evinde 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilerin golleri Thiam, Samatta ve Cisse'den geldi.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı.





GOLLER GOLCÜLERDEN

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Pelkas'ın asistiyle Thiam, 51. dakikada Thiam'ın asistiyle Samatta ve 86. dakikada Ademi'nin asistiyle Papiss Cisse attı.

Sahasındaki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Fenerbahçe, ligin ilk devresini 42 puanla ilk sıradaki Beşiktaş'ın 2 puan arkasında bitirdi. Kayserispor ise 19 puanda kaldı.

Fenerbahçe, bir sonraki maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.



