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    Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi Karagümrük'e kiraladı

    Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcusu Kemal Ademi'yi Karagümrük'e kiraladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 16:24
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 16:57
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    Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi Karagümrük'e kiraladı

    Süper Lig'in devre arası transfer döneminde kadrosuna yeni isimler katan sarı-lacivertliler verim alamadığı isimleri de kiralamaya devam ediyor.

    FATİH KARAGÜMRÜK'E KİRALANDI

    Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki santrforu Kemal Ademi, Süper Lig'in bir diğer takımı Fatih Karagümrük'e kiralandı.

    Sezon sonuna kadar İstanbul ekibinde forma giyecek olan Kosova asıllı İsviçreli futbolcunun durumu sezon sonunda bir kez daha değerlendirilecek.

    Bu sezon tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Ademi sadece 1 gol kaydedebildi.

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