Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruptan nasıl çıkar UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'yı ağırlayacak Fenerbahçe'ye gruptan çıkması için galibiyet yetecek ancak liderlik için ihtimaller bir hayli karışık. Durum deplasmanda atılan gol sayılarına bile kalabilir. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında bu akşam Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, son maç öncesi 9 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. 3. sıradaki Ludogorets'in de 9 puanı bulunurken, lider Nordsjaelland 10 puanda.

Gruptaki diğer maçta ise Ludogorets, Nordsjaelland'i konuk edecek. Peki Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? Sarı-lacivertlilere liderlik için hangi sonuçlar gerekli? İşte ihtimaller:

Galibiyette tur garanti

Fenerbahçe, bu akşam Spartak Trnava’yı yenmesi halinde her türlü bir üst tura çıkıyor.

Beraberlikte durum değişiyor

Fenerbahçe, rakibiyle berabere kalması halinde Ludogorets'in Nordsjaelland'a yenilmesini bekleyecek.

Mağlup olursak...

Sarı-lacivertlilerin Spartak Trnava'ya mağlup olması durumunda ise gruptan çıkabilmek için Nordsjaelland'ın Ludogorets'i farklı mağlup etmesi gerekecek.

Nasıl lider çıkarız?

Kanarya'nın Ludogorets’le ikili averajı eşit. Genel averajda ise Bulgar ekibinin 1 gollük üstünlüğü var. Bu nedenle Trnava’yı farklı geçebilirse, Ludogorets sahasında kazansa bile temsilcimiz averajla lider olabilir.

Fenerbahçe yener diğer maç berabere biterse...

Sarı-lacivertliler galip gelir, diğer mücadele berabere biterse yine zirvede yer alacak.

Bulgaristan'da Nordsjaelland kazanırsa...

Eğer Bulgaristan’daki karşılaşmada 3 puanı Nordsjaelland alırsa, Fenerbahçe'nin liderlik şansı kalmayacak.

Nordsjaelland'ın bir gollük üstünlüğü var

İkili averajları eşit olan Fenerbahçe ile Ludogorets, genel averajda da berabere kalırsa bu durumda atılan gol sayısına bakılacak.

Şu anda Bulgar ekibinin 1 gollük üstünlüğü var. Eğer bu alanda da eşit olursa, gruptaki deplasman maçlarındaki gol sayısı göz önüne alınacak.

Her iki takım da son karşılaşmaya evinde çıkacağı için bu durumda, dış sahada 4 kez ağları sarsan Ludogorets, 3 gol sevinci yaşayan temsilcimizi geride bırakacak.