Fenerbahçe Konferans Ligi’nde Slavia Prag’a mağlup oldu

Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Slavia Prag ile, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında kendi stadında karşı karşıya geldi.

MAÇTA ÖNEMLİ ANLAR

Karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda savunma arkasına uzun toplarla rakip kalede tehlike oluşturmaya çalıştı.

Bu taktikten istediği sonucu elde edemeyen sarı-lacivertliler, kalesinde de tehlikeli pozisyonlar gördü. Fenerbahçe, müsabakanın 45. dakikasında Traore'nin golüyle soyunma odasına 1-0 yenik durumda girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe'de 54. dakikada Valencia'nın bir şutu direkten döndü. Baskısını artıran sarı-lacivertliler, 58. dakikada Pelkas'ın golüyle eşitliği yakaladı.

Maçın 62. dakikasında Dorley'in golüyle yeniden yenik duruma düşen Fenerbahçe, 64. dakikada Lingr'ın golüyle şok yaşadı. 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle farkı 1'e indiren sarı-lacivertliler, kalan bölümde gol bulamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı 24 Şubat Perşembe günü Çekya'da oynanacak.

İSMAİL KARTAL'IN TERCİHLERİ

İsmail Kartal karşılaşmada, Avrupa kadrosuna dahil edilmeyen Diego Rossi'nin yerine Dimitris Pelkas'ı tercih etti.

Kartal, Slavia Prag karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'dan oluştu.

Orta sahada Jose Sosa, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş'a şans veren Kartal, gol yollarında kanatlarda Dimitris Pelkas ve Bright Osayi-Samuel'e, ileri uçta ise Enner Valencia'ya güvendi.

Sarı-lacivertlilerde, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Ozan Tufan, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Ruhan Arda Aksoy, Arda Güler, Marcel Tisserand, Erkan Arda Çağdaş ve Bora Çuha ise Kartal'dan şans bekledi.

KARTAL'IN İLK AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, teknik adamlık kariyerinde ilk Avrupa maçına çıktı.

Sarı-lacivertliler ile daha önce Avrupa'da birçok deneyim yaşayan ancak o zaman antrenör olarak görev yapan Kartal, teknik direktör olarak ise ilk heyecanını yaşadı.

FENERBAHÇE'DE EKSİK OLAN OYUNCULAR

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci Çekya temsilcisi karşısında kadroya dahil edilmedi. Bu isimlerin yanı sıra Burak Kapacak, Diego Rossi ve Miguel Crespo ise UEFA kadrosuna bildirilmemişti.

SERDAR DURSUN MASKEYLE KADROYA KATILDI

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, Slavia Prag karşısında maskeyle kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerin Giresunspor ile geçtiğimiz günlerde oynadığı karşılaşmada elmacık kemiğinde kırık meydana gelen ve ameliyat edilen Serdar, beklenilenden çok daha kısa bir sürede takıma katıldı.

Son antrenmanda takımla çalışan tecrübeli golcü, Slavia Prag maçının kadrosunda da yer aldı.

MESUT ÖZİL KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Slavia Prag maçında kadroya alınmadı.

Sakatlık ve hastalık sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan tecrübeli oyuncu, son idmanda takımdan ayrı salonda çalışmıştı.

SERDAR AZİZ SAKATLIK GEÇİRDİ

Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Karşılaşma öncesinde kadroda olması beklenen tecrübeli savunmacının, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı öğrenildi.

OZAN TUFAN KADRODA

Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, Slavia Prag karşısında kadroya dahil edildi.

Son lig maçında tedbir amaçlı yer almayan Ozan, hastalığı sebebiyle de birkaç idmana çıkamamıştı.

Ozan maç öncesi son idmanda ise takımla çalışmıştı.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag maçına ilgi göstermedi.

Fenerbahçe'nin stadında oynanan karşılaşmada tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarının son anlarında kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimine istifa çağrısında bulundu.

Slavia Prag'ın golünün ardından "Ali Koç İstifa" şeklinde slogan atan taraftarlar daha sonra "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Sarı-lacivertli taraftarlar futbolculara da tepki gösterdi. Taraftarlar, ikinci yarıda takımlarını sahaya çıkarken ıslıkladı.

ALTYAPIDAN 5 İSİM KADRODA

Fenerbahçe'de Slavia Prag karşısında altyapıdan 5 isim kadroya dahil edildi.

Sakatlık ve hastalık sebebiyle 8 oyuncusundan yoksun sarı-lacivertlilerde, kulübeyi ağırlıklı altyapı oyuncuları oluşturdu.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin (18), Ruha Arda Aksoy (18), Arda Güler (16), Erkan Arda Çağdaş (18) ve Bora Çuha (18) İsmail Kartal'dan şans bekledi.

MİN-JAE DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Kim Min-jae, Slavia Prag karşısında maçı tamamlayamadı.

İlk yarının 41. dakikasında yaşadığı sakatlıkla kendini yere bırakan Güney Koreli savunmacı, ikinci yarıda yerini Marcel Tisserand'a bıraktı.

PELKAS'TAN ÜST ÜSTE 2. GOL

Fenerbahçe'nin Yunanistanlı oyuncusu Dimitris Pelkas, üst üste 2. maçında gol atmayı başardı.

Sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından beklentinin altında bir performans sergileyen ve eleştirilen Pelkas, ligde Giresunspor'a karşı galibiyet golünü kaydetmişti.

Pelkas, Slavia Prag karşısında da takımına beraberliği getiren golü atmayı başardı.

FERDİ KADIOĞLU'NA DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, genç oyuncuları Ferdi Kadıoğlu'na destekte bulundu.

Müsabakanın büyük bir bölümünde takımlarının oynadığı futboldan memnun olmayan sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcuları ıslıklarken Ferdi'ye ise destek oldu.

Taraftarlar, mücadelenin 58. dakikasında takımının golünün hazırlayıcısı olan Ferdi lehine tezahüratlarda bulundu.

Ferdi'nin 83. dakikada takımın 2. golü atmasının ardından da taraftarlar uzun süre oyuncu lehine tezahürat yaptı.

"ÇOK ZOR BİR MAÇ OLDU"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Köstl, "Çok zor bir maç oldu. Fenerbahçe maça çok iyi hazırlanmıştı. Biz de gayet iyi hazırlandık. Müsabakanın başında Fenerbahçe güçlü oynadı. Akıllı oynayarak topu dolaştırdık. Alanı doğru kapattık. Yavaş yavaş taktik üstünlüğü ele aldık ve golü bulduk." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin beraberliği sağlamasının ardından üst üste 2 gol bulduklarını belirten Köstl, "Çok güçlü bir şekilde cevap verdik. Maçı daha da erken bitirebileceğimizi düşünüyorduk. Ancak yine şanssız bir gol yedik. Bizim için çok büyük bir zafer. Bu galibiyet bizim için çok değerli. Bu galibiyete büyük değer veriyoruz. Ama bir maç daha var. Avantajla evimize dönüyoruz. Bunu elde ettiğimiz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.