Fenerbahçe Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a yenilerek elendi

Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’nda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Slavia Prag takımına deplasmanda 3-2 mağlup olarak organizasyona veda etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Çekya'nın Slavia Prag'a 3-2 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

İLK YARI

8. dakikada Slavia Prag gole yaklaştı. Sağdan son çizgiye inen Schranz, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Arka direkte Dorley'in yaptığı vuruşta top kale çizgisi önünde Tisserand'dan döndü.

19. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Plavsic'in sağ çaprazdan yaptığı ortada arka direkte Holes'in içeriye çevirdiği meşin yuvarlak havalandı. Ceza sahasında Traore'nin indirdiği top Tisserand'dan döndü. Schranz'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

27. dakikada Slavia Prag farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Plavsic, pasını sağdan hareketlenen Traore'ye verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden Sor ile buluşturdu. Sor'un ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Altay ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top uzak direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

39. dakikada Fenerbahçe fileleri havalandırdı. Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel, son çizgiye indikten sonra pasını Mert Hakan Yandaş'a verdi. Mert Hakan'ın ceza yayı çevresinde sol ayağıyla uzak direğe çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak ağlarla gitti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Slavia Prag'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

47. dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazda müsait durumda topla buluşan Schranz'ın vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

48. dakikada ceza yayı üstünde Lingr'ın şutunu kaleci Altay kornere çeldi.

50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sor'un, Serdar Aziz'den sıyrıldıktan sonra köşeye plasesinde kaleci Altay, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Atağın devamında top üstten farklı şekilde auta gitti.

52. dakikada Holes'in savunma arkasına uzun pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Sor'un vuruşunda top direk dibinden auta çıktı.

53. dakikada Sor'un pasında yay üzerinde topla buluşan Lingr'ın şutunda top üstten az farkla auta gitti.

63. dakikada Slavia Prag üçüncü golü buldu. Sağdan hızlı gelişen atakta topla buluşan Holes, topu ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Sor'a çıkardı. Topu kontrol eden Sor'un hafif çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

71. dakikada Fenerbahçe'de yaşanan top kaybının ardından Sor, meşin yuvarlağı sürerek ceza sahası içine girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Altay'dan sıyrılmak isteyen Sor'un topuna tecrübeli kaleci müdahale etti ve savunma tehlikeyi savuşturdu.

90. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışında aldığı topla rakibini geçen Arda Güler, ceza sahası içine girdi. Sağ çaprazda 2 oyuncuyu daha geçen Arda'nın şutunda kaleciden dönen top Berisha'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu: 3-2.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Slavia Prag sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Slavia Prag: 3 - Fenerbahçe: 2

Stat: Eden Arena

Hakemler: Chris Kavanagh, Constantine Hatzidakis, Harry Lennard (İngiltere)

Slavia Prag: Mandous, Bah (Dk. 46 Lingr), Ousou, Kacharaba (Dk. 90+2 Kudela), Dorley, Traore (Dk. 78 Talovierov), Holes, Schranz, Plavsic (Dk. 90+2 Pudil), Olayinka, Sor (Dk. 83 Tecl)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Tisserand (Dk. 81 Kim Min-jae), Szalai, Sosa (Dk. 57 Ozan Tufan), Mert Hakan Yandaş, Valencia, Pelkas (Dk. 57 Arda Güler), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 28 Nazım Sangare), Serdar Dursun (Dk. 81 Berisha)

Goller: Dk. 19 Schranz, Dk. 27 ve Dk. 63 Sor (Slavia Prag), Dk. 39 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90 Berisha (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 20 Kacharaba, Dk. 90+3 Tecl (Slavia Prag), Dk. 31 Osayi-Samuel, Dk. 32 Mert Hakan Yandaş, Dk. 41 Pelkas (Fenerbahçe)

AVRUPA SERÜVENİ 3 GALİBİYETLE BİTTİ

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında 3 galibiyet aldı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde toplam 10 maça çıktı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 17 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 16 gol gördü.

DEĞİŞİKLİK YAPAMADAN İKİNCİ GOLÜ YEDİLER

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık yaşadığı pozisyonun ardından oyuncu değişikliği yapma fırsatı bulamadan ikinci golü kalesinde gördü.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Ferdi Kadıoğlu yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe kulübesi bu futbolcunun yerine Nazım Sangare'yi oyuna almak için hazırlık yaparken, Slavia Prag'da Yira Sor 27. dakikada topu filelere gönderdi.

Sarı-lacivertli ekip 10 kişi oynadığı bu dakikada 2-0 geriye düşerken, Nazım Sangare ancak 28. dakikada oyuna dahil olabildi.

FENERBAHÇE, YİNE TURU ÇEVİREMEDİ

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında ilk maçta yenilgi yaşadığı 31 turun 30'unda elenmekten kurtulamadı.

Fenerbahçe, bu eşleşmelerde tek üstünlüğünü 1998-1999 sezonunda Göteborg'a karşı kurdu. UEFA Kupası'nda İsveç ekibine ilk maçta 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, rövanşı 1-0 kazanarak tur atlamıştı.

AVRUPA'YA VEDA EDEN 4. TÜRK TAKIMI

Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden 5 Türk takımının 4'ü elendi.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'dan sonra Avrupa kupalarından elenen dördüncü Türk temsilcisi oldu.

Galatasaray ise Avrupa'da yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda mücadele edecek.

Öte yandan karşılaşmayı 10 bin 120 seyircinin izlediği anons edildi.