Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde üst tura nasıl çıkar

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland ile berabere kalsa bile gruptan çıkmayı garantileyecek olan Fenerbahçe, Danimarka deplasmanından 6-1'lik hezimetle döndü.
Nordsjaelland hezimeti sonrası Ludogorets'in deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe grupta 3. sıraya geriledi.
Trnava'yı yenersek, gruptan çıkıyoruz
Fenerbahçe grubunun son maçında sahasında Spartak Trnava'yı konuk edecek. Nordsjaelland ise Ludogorets deplasmanına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, tur şansı kalmayan Trnava'yı mağlup etmesi durumunda gruptan çıkmayı başaracak.
Gruptan nasıl lider çıkarız?
Fenerbahçe, Trnava'yı mağlup edip Ludogorets-Nordsjaelland maçının berabere bitmesi halinde temsilcimiz grubunu lider tamamlayacak.
Fenerbahçe sahasında Trnava ile berabere kalması durumunda Nordsjaelland'ın Ludogorets'i mağlup etmesini bekleyecek ve bu olasılıkların gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler gruptan 2. olarak çıkacak.
Fenerbahçe, Trnava'ya yenilmesi halinde ise yine Nordsjaelland'ın Ludogorets'i farklı mağlup etmesini bekleyecek. (Fenerbahçe ikili averajda eşit olduğu Ludogorets'in genel averajda -1 gerisinde bulunuyor.)
Grup lideri olmak neden önemli
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükseliyor.
Gruplarını 2. bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. bitirip Konferans Ligi'ne düşen takımlarla play-off turu oynuyor.
İşte puan durumu
1- Nordsjaelland: 10 puan, +11 averaj
2- Ludogorets: 9 puan, -1 averaj
3- Fenerbahçe: 9 puan, -2 averaj
4- Spartak Trnava: 1 puan, -8 averaj
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