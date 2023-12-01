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Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde üst tura nasıl çıkar

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde üst tura nasıl çıkar UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak tur umutlarını son maça bıraktı. Peki Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe grubu 2. sırada tamamlarsa ne olacak? İşte tüm olasılıklar...