Fenerbahçe Kongre Üyesi Nihat Tokat, YDK başkan adaylığını duyurdu Fenerbahçe Kulübü'nde Yüksek Divan Kurulu (YDK) başkanlığına adaylığını açıklayan Nihat Tokat, "Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na, adaylığımı en içten duygularımla ve büyük bir kararlılıkla açıklıyorum" dedi.

DHA

Fenerbahçe Kulübü'nde Seçimli Yüksek Divan Kurulu (YDK) Toplantısı, 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

YDK başkanlığına adaylığını açıklayan Nihat Tokat, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"Bu tarihi mirası korumak ve geleceğe taşımak için var gücümle çalışacağım"

"Büyük bir gurur ve heyecanla uzun yıllardır Fenerbahçe camiasına hizmet etmenin onurunu taşıyarak önemli bir adımı sizlerle paylaşmak istiyorum. " ifadeleriyle sözlerine başlayan Nihat Tokat, şu şekilde konuştu:

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylığımı en içten duygularımla ve büyük bir kararlılıkla açıklıyorum. 28 yıllık kongre üyesi olmanın getirdiği deneyim ve bağlılıkla Fenerbahçe'ye olan sevdamı ve hizmet aşkımı her birinize hissettirmek istiyorum. Fenerbahçe'ye olan bağlılığım, 14 yaşında Amigo Çetin'in davulunu taşımakla başlayıp, 1981-1985 yılları arasında futbol takımlarında golcü forvet olarak sahada yer alıp deneyim kazandım. Sonraki sürecim 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucularından biri olmama kadar uzanıyor. Bu tarihi mirası korumak ve geleceğe taşımak için var gücümle çalışacağım.

"Yüksek Divan Kurulu başkan adayıyım"

Sarı-lacivertli kulübün değerlerini ve tarihini yaşatma konusundaki kararlılığından söz eden Tokat, şunları kaydetti:

Geçmişte yaptığım çalışmalardan da belli olmaktadır. 1907 Kombine kartlarının projesini hayata geçirme sürecinde, rahmetli Eniştem Uğur Erkmen'le birlikte önemli bir rol üstlendik. Ayrıca, "Rüya Takım" olarak anılan Basketbol takımının oluşumunda aktif görev aldım. 1997 yılında Türkiye'nin en çok dinlenen spor programı olan 'Spor Vizyon'un hazırlayıcısı ve sunucusu olarak Fenerbahçe FM'de yer alarak, kulübümüze olan bağlılığımı tüm Türkiye'ye duyurmayı başardım.



Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil, benim için yaşam biçimidir. Babamdan kalan en büyük mirasımı, bu eşsiz camiaya olan sevgimi ve bağlılığımı, iki oğluma miras bırakacak olmanın gururunu yaşıyorum. Daha önceki dönemde Taraftarlar Birliği Derneği'nin kurucularından ve başkanı olarak, taraftarlarımızın her zaman yanında olduğumu ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vereceğimi kanıtladım.



Fenerbahçe için bütün enerjimi ve yeteneğimi seferber etmekten büyük onur duyuyorum. Kulübümüzün 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Yüksek Divan Kurulu başkan adayıyım. Sizlerin güveni ve desteğiyle buradayım. Birlikte, geleceğe umutla ve heyecanla bakıyoruz.

"28 şampiyonluğumuz bize gelecek"

Göreve gelmesi durumunda icraatlarından bahseden başkan adayı Tokat, şu ifadeleri kullandı:

Futbol Federasyonu'nu ikna edeceğiz, rakiplerimizi ikna edeceğiz, ikna olarak o 28 şampiyonluğumuzu alacağız. 28 şampiyonluğumuz bize gelecek.

"Aziz Yıldırım ile Ali Koç'u barıştıracağım"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım'ı barıştırmak istediğini vurgulayan Tokat, şöyle devam etti:

Anadolu'dan bana söylenen 'Biz bu kutuplaşmayı istemiyoruz. Aziz Yıldırım başkanımızla, Ali Koç başkanımızı barıştırın. Fenerbahçe bölünmesin.' Size söz veriyorum eğer başkan olursam ilk icraatlarımdan bir tanesi bu iki güzide başkanımızı barıştırmak olacak. Umuyorum onlar da bu davetime icabet edecekler.



Kıymetli başkanımız, ayrılmasını istemediğim, devam etmesini istediğim, böyle bir başkanla, böyle bir vizyonla Avrupa'da çok daha ileriye gideceğiz, şampiyonluklar yaşayacağız. Bu yönetimimiz, idari kadromuzla ve futbolcularımızla; hepsi inanmış durumda.

"Herhangi bir birleşmeye sıcak bakmıyorum"

Nihat Tokat, diğer başkan adaylarıyla birleşmeye dair bir düşüncesinin olup olmadığına ilişkin bir soruya ise, şu yanıtı verdi:

Herhangi bir birleşmeye sıcak bakmıyorum. Başkanlık için şansımı sonuna kadar devam etmek istiyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)