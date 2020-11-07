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Fenerbahçe-Konyaspor - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 07.11.2020 - 18:57
- Güncelleme : 07.11.2020 - 21:08
Maç sonucu: Fenerbahçe 0-2 Konyaspor
92' Fenerbahçe uzatma dakikalarında tüm hatlarıyla go liçin yüklense de pozisyon üretemiyor.
85' Caner'in kullandığı serbest vuruşu Konyaspor savunması uzaklaştırdı.
83' Kullanılan köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.
77' Gol... Fenerbahçe 0-2 Konyaspor (Kravets)
67' Gol... Fenerbahçe 0-1 Konyaspor (Jevtovic)
64' Fenerbahçe'de Perotti'nin sol kanattan yaptığı ortası kaleci Sehic'te kaldı.
58' Valencia'nın sağ kanattan içeri yerden çevirdiği topa altıpastan Perotti gelişine vurdu, araya giren savunma tehlikeyi önledi.
51' Konyaspor'da Skubic'in sağ kanattan yaptığı ortasını Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı. Ardından ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic'in vuruşu farklı şekilde auta gitti
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-0 Konyaspor
46' Fenerbahçe'de Samatta'nın ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.
38' Fenerbahçe'de Ozan'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Thiam kafayı vurdu, şutu kaleci Sehic'in kucağında kaldı.
36' Fenerbahçe'de Caner'in sol kanattan yaptığı ortası kaleci Sehic'te kaldı.
33' Pozisyon öncesinde Valencia'nın topa elle dokunduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
31' Gol... Fenerbahçe 1-0 Konyaspor (Pelkas)
20' Kullanılan serbest vuruşu savunmada Caner uzaklaştırdı.
7' Fenerbahçe'de sol kanattan son çizgiye inen Caner'in içeri çevirdiği top auta çıktı.
1' Maç başladı.
11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta
Konyaspor: Sehic, Guilherme, Adil, Abdulkerim, Skubic, Oğuz Kağan, Jevtovic, Milosevic, Miya, Cikalleshi, Kravets